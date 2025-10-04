Am Sonntag feiert das Ensemble Theatrum auf Hohenerxleben die Premiere von „Bildung zuerst!“, ein Kammerspiel über Frieden und Menschenrechte. Ein Vorab-Besuch.

Das Schloss setzt sich fürs Menschenrecht ein

Elisabeth Haug (links) und Judith Kruder bei einer der letzten Proben für das neue Stück „Bildung zuerst!“.

Hohenerxleben - Das Ensemble Theatrum widmet sich von diesem Wochenende an zwei bedeutenden Vertreterinnen der internationalen Frauen- und Friedensbewegung. Aus vielen Veranstaltungen auf Schloss Hohenerxleben und dazugehörigen Rede- wie Schriftausschnitten bereits bestens bekannt, hat Judith Kruder, die künstlerische Leiterin, nun ein biografisches Kammerspiel über Bertha von Suttner und Malala Yousafzai entwickelt.