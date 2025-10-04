Theater auf Hohenerxleben Das Schloss setzt sich fürs Menschenrecht ein
Am Sonntag feiert das Ensemble Theatrum auf Hohenerxleben die Premiere von „Bildung zuerst!“, ein Kammerspiel über Frieden und Menschenrechte. Ein Vorab-Besuch.
04.10.2025, 07:00
Hohenerxleben - Das Ensemble Theatrum widmet sich von diesem Wochenende an zwei bedeutenden Vertreterinnen der internationalen Frauen- und Friedensbewegung. Aus vielen Veranstaltungen auf Schloss Hohenerxleben und dazugehörigen Rede- wie Schriftausschnitten bereits bestens bekannt, hat Judith Kruder, die künstlerische Leiterin, nun ein biografisches Kammerspiel über Bertha von Suttner und Malala Yousafzai entwickelt.