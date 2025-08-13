Einkaufen in der Egelner Mulde Dorfläden in Hakeborn und Etgersleben? Großer Zuspruch bei Einwohnern
Aus Hakeborn haben inzwischen 75 Haushalte Interesse an einer Einkaufsmöglichkeit im Ort signalisiert. Aus Etgersleben sind bis jetzt Meldungen von 62 Einwohnern bei „Unser Schopp“ eingegangen. Es braucht aber noch weitere Interessenten, damit es sich finanziell rechnet.
13.08.2025, 10:00
Hakeborn/Etgersleben - Die Hakeborner und Etgerslebener unterstützen die Pläne der Bio Schopp UG aus Zörbig, die anbietet, dort einen Container-Dorfladen mit einer Fläche von 72 Quadratmeter zu schaffen.