In Hakeborn war das Interesse an den Dorfladen-Plänen von „Unser Schopp" riesig. Das wollten sich zirka 120 Bürger und damit rund 20 Prozent der Einwohner nicht entgehen lassen. Dadurch platzte der Schulungsraum der Feuerwehr aus allen Nähten. Nicht alle Gäste bekamen einen Sitzplatz.

Foto: René Kiel