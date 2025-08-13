weather heiter
Aus Hakeborn haben inzwischen 75 Haushalte Interesse an einer Einkaufsmöglichkeit im Ort signalisiert. Aus Etgersleben sind bis jetzt Meldungen von 62 Einwohnern bei „Unser Schopp“ eingegangen. Es braucht aber noch weitere Interessenten, damit es sich finanziell rechnet.

Von René Kiel 13.08.2025, 10:00
In Hakeborn war das Interesse an den Dorfladen-Plänen von „Unser Schopp" riesig. Das wollten sich zirka 120 Bürger und damit rund 20 Prozent der Einwohner nicht entgehen lassen. Dadurch platzte der Schulungsraum der Feuerwehr aus allen Nähten. Nicht alle Gäste bekamen einen Sitzplatz.
Hakeborn/Etgersleben - Die Hakeborner und Etgerslebener unterstützen die Pläne der Bio Schopp UG aus Zörbig, die anbietet, dort einen Container-Dorfladen mit einer Fläche von 72 Quadratmeter zu schaffen.