Warum alle drei Mitglieder der BSW-Fraktion nicht mehr Mitglied im BSW sind. Und was Ralf-Peter Schmidt nach seinem Rücktritt als Staßfurter UBvS-Stadtrat bewegt.

Ein Rücktritt und drei BSW-Austritte im Stadtrat Staßfurt

Nachdem Ralf-Peter Schmidt (UBvS) im Dezember seinen Platz im Stadtrat Staßfurt räumte, folgten zahlreiche bedauernde Reaktionen.

Staßfurt. - Nachdem Ralf-Peter Schmidt im Dezember die Reißleine gezogen hatte und seinen Platz im Staßfurter Stadtrat räumte, hat die Fraktion der Unabhängigen Bürgervertretung von Staßfurt (UBvS) mit Harald Weise einen neuen Vorsitz und zeigt mit Daniela Linge als Nachrückerin und Stellvertreterin ein neues Gesicht. Zudem sind in der BSW-Fraktion alle drei Mitglieder nicht mehr im Bündnis Sahra Wagenknecht.