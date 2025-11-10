Der dritte Glühweinabend der CDU am Freitagabend zog zahlreiche Besucher an. Nun will man die Veranstaltung zu einer neuen Tradition in Staßfurt machen.

Der Glühweinabend der CDU erfreute am Wochenende Besucher aus Staßfurt und Umgebung.

Staßfurt - Drei Monate Planung seien dem dritten Staßfurter Glühweinabend am vergangenen Freitag auf dem Sperlingsberg vorausgegangen, berichtet Jonas Zelmer (24), Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Staßfurt. Die ersten Glühweinabende waren 2022 und 2023. „Aufgrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 haben wir den Glühweinabend ausfallen lassen. Mit dem Neustart möchten wir dieses Glühweinfest zur Tradition werden lassen.“