Geschmack letzter kleiner Bäckereien um Staßfurt in akuter Gefahr

Peggy Becker ist seit 33 Jahren Verkäuferin in der Feinbäckerei Scholz, hier in Hecklingen, und kann sich nichts anderes vorstellen, als den freundlichen Umgang mit Kundschaft und Kollegen. Weil äußere Bedingungen ihn dazu zwingen und er fast 67 Lenze zählt, schloss Bäckermeister Ingo Scholz jetzt die Staßfurter Filiale.

Staßfurt/Neundorf/Hecklingen. - Nach den Bäckereien Rost und Bechstein ging 2022 der allerletzte Backofen in Staßfurt bei Meiers aus. Duftendes Sauerteig-Brot und frische Brötchen ohne viel Luft und Chemie aus einer kleinen, familiär betriebenen Backstube gab es seit dem hier an der Bode nur noch in der Filiale der Feinbäckerei Scholz aus Hecklingen. Diese Filiale ist nun auch geschlossen seit Anfang des Monats.

Dass Ingo Scholz 67 wird, erwähnt er nur nebenbei. Und wann der Hecklinger sich ganz zur Ruhe setzt, lässt der rüstige Bäcker aus Leidenschaft offen. Es sind andere Dinge, die den Meister dazu bewegen, kürzerzutreten. Nein, nicht der Fachkräftemangel. „Ich habe gute Leute, kann mich nicht beklagen“, sagt der Chef von acht Angestellten. Lehrlinge habe er nie suchen müssen. Aber vor zehn Jahren hörte Scholz auf, welche auszubilden.

Auch der Prüfungskommission habe er den Rücken gekehrt. Gründe? „Vor 20 Jahren hatten die Prüflinge drei Fragebögen zu beantworten, heute ist es gerade mal einer.“ Das Niveau gehe runter. „Bei uns wird jeden Tag Sauerteig angesetzt. Bald gibt’s nur noch Industrie – alles mit gleichem Geschmack.“

Dann die Ausbildungsorte: Sie wechselten erst von Halberstadt nach Magdeburg und zurück. Jetzt müssten die Lehrlinge nach Stendal. „Die Ausbildung ist so teuer geworden, dafür kann man einen Gesellen bezahlen. Es gibt so viele Fördertöpfe, warum nicht für die Ausbildung?“ Dass sich die Handwerkskammer nicht stark genug gegen die Gema-Gebühr in jeder Filiale eingesetzt habe, ist auch noch ein Grund, die für Verbitterung sorgt. Zu den scheinbaren Kleinigkeiten gehört, dass die Bäcker nur Papiertüten erwerben dürfen, wenn sie dafür eine Entsorgung nachweisen können. „Dafür soll ich dann auch noch Gebühren zahlen, obwohl ja der Kunde die Tüte entsorgt...“

Scholz geht nicht nur der Papierkrieg über die Hutschnur, oder dass er normalerweise jede Stunde die Kühlschranktemperatur messen und dokumentieren müsste. Seit fünf Jahren seien die Energiepreise um 50 Prozent gestiegen. Die Dieselpreise seien übrigens auch ein Grund dafür, nicht mehr nach Staßfurt „kutschen“ zu wollen. „Wir verballern so viel Strom, wenn zum Beispiel die Windräder still stehen. Und wir?“, geht seine Kritik auch an die neue Regierung, die bei der Senkung der Stromsteuer bislang das Handwerk aussparte. „Das Handwerk ist doch auch Produktion! Nein, da werden lieber Millionen Raketen verschickt.“

Findet sich vielleicht doch noch ein Retter, der die fast 70-jährige Tradition der Familienbäckerei Scholz weiter fortsetzt? Betont sei an dieser Stelle, dass Bäckerei und auch Filiale in Hecklingen weiterhin ihre Kunden empfangen.

Ähnliche Sorgen und eigentlich noch mehr plagen derweil die Bäckerei Winkel in Neundorf. Die ist momentan durch die wiederholte Sperrung der Landesstraße nach Staßfurt bis ins nächste Jahr quasi von der „Außenwelt“ abgeschnitten. Gefühlt das fünfte Mal in den vergangenen zehn Jahren auf Grund von Straßen- beziehungsweise Leitungsbaustellen.

„Es gehört schon eine Menge Enthusiasmus dazu“, meint Jürgen Winkel, der mit 72 Jahren noch in der Backstube steht und kräftig seinen Sohn unterstützt – jede Nacht, ab 1 Uhr. Aber nicht, weil dem ein Missgeschick bei der Gartenarbeit passiert ist oder wegen der Straßensperrung. Dazu reagierten die Bäckersleut’ schon mit Umleitungstipps an ihre Kunden, die übrigens „Treue beweisen wie auch die tollen Angestellten“.

Jürgen und Stephan Winkel – ein Bäckermeister im 50. Jahr, sein Sohn im 20. als Meister – zwischen Mehlsilo, Spiralknetmaschine und Abwiegerband in der Backstube des Neundorfer Familienbetriebs in 6. Generation. Foto: Falk Rockmann

Nein, es geht um die existenzielle Bedrohung des traditionellen Bäckerhandwerks. Die größte Sorge solcher kleinen Familienbetriebe seien die Kostensteigerungen, sagt Stephan Winkels Frau Anja. Und dass die Kosten eben auf die Kunden umgelegt werden müssten. „Kakao kostet jetzt das Dreifache“, nennt Stephan ein Beispiel. „Dann die Strompreise. Die Industrie kriegt eine Steuersenkung, wir nicht“, erklärt sein Vater, der „Gott sei Dank“ vor sechs Jahren einen neuen Ofen einbauen ließ und damit die Hälfte an Energie eingespart wird. Dennoch würde eine Energiekostensenkung helfen.

Im Nachwuchs sieht Stephan Winkel das dritte große Problem. „Wir haben fünf Jahre gesucht.“ Jetzt habe man einen Lehrling in Aussicht. Auch der Neundorfer Bäckermeister sieht es als schwierig an, dass die Theorie in Stendal gegeben wird. Das seien eben zusätzliche Kosten für den Ausbildungsbetrieb.

Schließlich haben auch die Winkels mit der Bürokratie zu kämpfen. „Zu DDR-Zeiten konnte ich am 1. Mai für 28 Leute die Löhne rechnen. Das ging irgendwann nicht mehr selbst – allein schon, weil es nicht mehr nur eine Krankenkasse gab“, erzählt Jürgen Winkel. Heute hat Meister Stephan übrigens noch fünf Angestellte, inklusive der Ü70-Eltern.

Die Neundorfer Bäckersfrau Anja Winkel weiß am Bäckerberuf zu schätzen, dass man/frau fast den ganzen Tag zur freien Verfügung hat. Foto: Falk Rockmann

„Das Bäckerhandwerk ist dennoch ein schönes Handwerk“, bricht Anja trotz aller Schwierigkeiten eine Lanze dafür. „Man hat den ganzen Tag frei.“ Sie hätten sich daran gewöhnt. Der Schwiegervater meint stolz: „Ein gutes Sauerteig-Brot zu backen, ist schwieriger als eine Torte.“ Und die Zeiten, als 75-Kilo-Mehlsäcke zu schleppen waren, sind auch längst vorbei. „Um 7 Uhr ,auf Arbeit rennen’“, kann sich Stephan jedenfalls nicht vorstellen.