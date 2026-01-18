Als erster Ortsteil Börde-Hakels profitiert Etgersleben vom schnellen Internetzugang. Im nächsten Jahr sollen auch Westeregeln und Hakeborn so weit sein.

Im Beisein des Geschäftsführers der Firma MDDSL, Andreas Riedel (3.v.r.), des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Michael Stöhr (2.v.r.), der Fachbereichsleiter der Egelner Mulde, Daniel Kasten (l.) und Sascha Josuns (r.) sowie des SPD-Fraktionschefs des Verbandsgemeinderates, Manfred Püchel (2.v.l.), gab der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling, vor dem Etgerslebener Rathaus das neue Glasfasernetz in Etgersleben symbolisch frei.

Etgersleben - Ehe der Startschuss für den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Gemeinde Börde-Hakel durch die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL) fallen konnte, hatte es eine Weile gedauert. Nach dem ersten Spatenstich im Juli in Etgersleben ging es dann aber sehr schnell. Am Donnerstagvormittag konnte Bürgermeister Tim Heberling in Etgersleben bereits die symbolische Inbetriebnahme vornehmen. In diesem Ortsteil hatte das Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten rund 4.735 Meter Kabel verlegt. Damit könnten insgesamt 251 Haushalte versorgt werden.