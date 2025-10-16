weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. 6 Jahre „Zum Nachbarn“: Halloween im Hähnchenbistro

6 Jahre „Zum Nachbarn“ Halloween im Hähnchenbistro

Das Hähnchenbistro „Zum Nachbarn“ an Staßfurts Wasserturm feiert sechsjähriges Bestehen – für den 30. Oktober lädt das Lokal zur grauenhaften (Karaoke-)Party ein.

Von Tobias Winkler 16.10.2025, 06:00
Sylwia und Dirk Jäger (beide Jahrgang 1971) feiern sechsjähriges Bestehen ihres Hähnchenbistros „Zum Nachbarn“. Als Nächstes steht die Halloween-Party an.
Sylwia und Dirk Jäger (beide Jahrgang 1971) feiern sechsjähriges Bestehen ihres Hähnchenbistros „Zum Nachbarn“. Als Nächstes steht die Halloween-Party an. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Anfang November blicken Sylwia und Dirk Jäger auf sechs Jahre des Bestehens ihres Hähnchenbistros zurück – am Donnerstag, 30. Oktober, laden sie zum vierten Mal zur Halloween-Party. An Staßfurts Wasserturm, von 17 Uhr an, mit Kesselgulasch im Brotlaib und grauenhafter Karaoke.