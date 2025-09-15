weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
Freizeit und Vereine Horst, Helene, ganz viel Sport und zwei Spanferkel in Neundorf

Das „Wochenende in Grün-weiß“: Sportlich und fast ein zweites Neundorf-Heimatfest.

Von Falk Rockmann 15.09.2025, 06:07
Horst-Schlämmer-Double Sven Sebrowski aus Hecklingen in Neundorf in Aktion. Foto: Falk Rockmann

Neundorf. - Das Neundorfer Heimatfest liegt kaum vier Wochen zurück, da steppt schon wieder der Bär in Krähenstedt. Der TSV scheute zu seinem „Wochenende in Grün-weiß“ keine Kosten und holte Horst Schlämmer in die Franz-Bechmann-Kampf-Arena, lange bevor die Kultfigur ihr Comeback im TV gibt – in Neundorf natürlich als Double.