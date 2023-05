Warum die Stadtverwaltung in Hecklingen den Vorschlag der SPD-Fraktion für einen Tierfriedhof in der Stadt für nicht umsetzbar hält.

Kein Tierfriedhof in Hecklingen

Hecklingen - Den vom SPD-Fraktionschef des Stadtrates, Roger Stöcker, angeregten Tierfriedhof in Hecklingen, der mit dem Ziel in Hecklingen angelegt werden sollte, die allgemeinen Friedhofsgebühren zu senken, wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses deutlich.