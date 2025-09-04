weather regenschauer
Streit um Pacht für Kleingärten in Staßfurt Kleingartenvereine gegen Regionalverband Staßfurt: Jetzt geht es vor Gericht

Wie hoch darf die Pacht für ausgetretene Kleingartenvereine in Staßfurt sein? Hat der Regionalverband unrechtgemäß die Pacht erhöht? Dieser Konflikt wird nun gerichtlich geklärt. Der Regionalverband hat die Kleingartenvereine verklagt.

Von Enrico Joo 04.09.2025, 06:00
Der Kleingartenverein „Naturfreunde“ aus Staßfurt war Anfang 2021 aus dem Regionalverband der Kleingärtner ausgetreten.
Staßfurt - Ein gepflegter Kleingarten kann eine Idylle sein, eine Wohlfühloase im stressigen Alltag. Doch in Staßfurt schwelt seit vielen Jahren schon ein Streit zwischen mehreren Kleingartenvereinen und dem Regionalverband der Kleingärtner Staßfurt. Nach jahrelangem Streit waren 2021 und 2022 drei Vereine aus dem Regionalverband ausgetreten, doch der Konflikt geht weiter.