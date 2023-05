Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH hat ihre Kita „Sonnenkäferland“ in Schneidlingen um einen modernen Krippenteil erweitert. Die Einweihung ihrer modernsten Einrichtung erfolgte mit einem Tag der offenen Tür.

Lebenshilfe Bördeland erweitert Kita in Schneidlingen

Schneidlingen - Die Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH hat ihre Kindertagesstätte in der Heinrich-Heine-Straße in Schneidlingen um einen 110 Quadratmeter großen Neubau für den Krippenbereich erweitert. Dort entstanden nach modernsten Gesichtspunkten zwei neue Gruppenräume, ein Schlafraum und eine Toilette mit Schamwänden und einer Wickelkommode. Die Räume verfügen über Schallschutzdecken und einen Sonnenschutz an der Außenfassade.