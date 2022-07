Leichtes Erbe – schweres Erbe?

Güsten - Die Nägel in der leeren Wand, die sein Vorgänger im Bürgermeisterzimmer hinterlassen hat, stören ihn (noch) nicht. „Ich habe mit Rathaus-Mitarbeitern gesprochen, vor allem in der Kämmerei – was alles läuft, wie es läuft“, berichtet der Nachfolger Zanders. Kruse und der Stadtrat können mit einem genehmigten Haushalt für 2022 arbeiten. Das ist wichtig.