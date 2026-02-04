Die Linken fordern die Umgestaltung des Mahnmals am Luisenplatz – und setzen sich damit für eine Herzensangelegenheit der Friedensinitiative Staßfurter Weg ein.

Stadtrat Klaus Dieter Magenheimer (links) zeigt den Platz, auf dem die Friedenstaube zu sehen sein soll, Stadträtin Angelika Flügel verdeckt schon einmal die Daten, die möglichst bald weichen sollen.

Staßfurt - Für Stirnrunzeln sorgt das Mahnmal am Luisenplatz seit Jahren. Seit nunmehr drei hat der Stadtrat die Umgestaltung auf dem Zettel. Nun soll die Idee der Friedensinitiative Staßfurter Weg Umsetzung finden. Dafür zumindest wollen sich die verbliebenen zwei Stadträte der Linken-Fraktion, Klaus Dieter Magenheimer und Angelika Flügel, in den kommenden Wochen der ersten Sitzungsrunde abermals einsetzen.