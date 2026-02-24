Hotelgäste werden im Fürstlichen Marstall so schnell nicht einchecken – vorerst bleibt das historische Gebäude den Wernigerödern als Veranstaltungsort erhalten. Und das dürfte sowohl Nachwuchsbands als auch junge Eltern freuen.

Im Fürstlichen Marstall in Wernigerode findet nicht nur der Neujahrsempfang der Harzstadt statt: Bis zum Sommer 2026 sind ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate geplant.

Wernigerode. - Ein Luxushotel für 30 Millionen Euro zu Füßen des Wernigeröder Schlosses – diese Vision für den Fürstlichen Marstall muss vorerst warten. Noch haben die Eigentümer, die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW), und die Projektentwickler keinen Käufer für das geschichtsträchtige Ensemble gefunden. Bis sich das ändert, soll der Festsaal aber nicht ungenutzt bleiben. Im Gegenteil.