Hotelgäste werden im Fürstlichen Marstall so schnell nicht einchecken – vorerst bleibt das historische Gebäude den Wernigerödern als Veranstaltungsort erhalten. Und das dürfte sowohl Nachwuchsbands als auch junge Eltern freuen.

Von Sandra Reulecke 24.02.2026, 10:30
Im Fürstlichen Marstall in Wernigerode findet nicht nur der Neujahrsempfang der Harzstadt statt: Bis zum Sommer 2026 sind ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate geplant.
Im Fürstlichen Marstall in Wernigerode findet nicht nur der Neujahrsempfang der Harzstadt statt: Bis zum Sommer 2026 sind ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate geplant. Archivfoto: Ronald Göttel/Stadt Wernigerode

Wernigerode. - Ein Luxushotel für 30 Millionen Euro zu Füßen des Wernigeröder Schlosses – diese Vision für den Fürstlichen Marstall muss vorerst warten. Noch haben die Eigentümer, die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW), und die Projektentwickler keinen Käufer für das geschichtsträchtige Ensemble gefunden. Bis sich das ändert, soll der Festsaal aber nicht ungenutzt bleiben. Im Gegenteil.