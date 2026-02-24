Events im Harz Fürstlicher Marstall Wernigerode: Open Stage und Bingo statt Luxus-Hotel
Hotelgäste werden im Fürstlichen Marstall so schnell nicht einchecken – vorerst bleibt das historische Gebäude den Wernigerödern als Veranstaltungsort erhalten. Und das dürfte sowohl Nachwuchsbands als auch junge Eltern freuen.
24.02.2026, 10:30
Wernigerode. - Ein Luxushotel für 30 Millionen Euro zu Füßen des Wernigeröder Schlosses – diese Vision für den Fürstlichen Marstall muss vorerst warten. Noch haben die Eigentümer, die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW), und die Projektentwickler keinen Käufer für das geschichtsträchtige Ensemble gefunden. Bis sich das ändert, soll der Festsaal aber nicht ungenutzt bleiben. Im Gegenteil.