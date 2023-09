Geht ein Arzt in den Ruhestand, schrillen bei Patienten die Alarmglocken. Im Falle der Frauenarzt-Praxis von Kerstin Zettl in Egeln darf frau entspannt bleiben.

Neue Frauenärztin in Egelner Praxis

Katharina Rommel (2. von links) freut sich schon, die Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von Kerstin Zettl (2. von rechts) ab 1. Oktober zu übernehmen. Hier in Egeln weiter für die Patienten und Schwangeren da: die medizinische Fachangestellte Bianca Kirsch (links) und Hebamme Dagmar Kaminski.

Egeln/Staßfurt - Aufatmen in Egeln und Umgebung. Die Nachfolge der Fachärztin Kerstin Zettl, die nach 29 Jahren in ihrer Egelner Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in den verdienten Ruhestand geht, ist gesichert.