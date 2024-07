Staßfurt. - In dieser Woche tagten neben dem neuen Ortschaftsrat in Staßfurt erstmals nach der Kommunalwahl am 9. Juni auch die neuen Ortschaftsräte in Athensleben, Förderstedt, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf und Rathmannsdorf. Dabei wurden in allen Orten neue Ortsbürgermeister samt Stellvertreter gewählt.

Den Anfang machte der Ortschaftsrat in Löderburg, der am Montag tagte. Dort gab es keine Überraschungen. Der bisherige Ortsbürgermeister Danny Hempel (CDU) wurde wiedergewählt. Dieser sitzt seit Juni nun auch neu im Stadtrat in Staßfurt. Zu Hempels Stellvertreterin in Löderburg wurde Daniela Linge (UBvS) gewählt.

Am Dienstag tagte der verkleinerte Ortschaftsrat Förderstedt – dieser besteht nur noch aus neun Mitgliedern, musste aus gesetzlichen Gründen verkleinert werden. Alter und neuer Ortsbürgermeister ist Peter Rotter (CDU). Sein Stellvertreter ist Neuling Sven Poggemann (AfD). Die AfD ist erstmals mit drei Mandaten im Ortschaftsrat Förderstedt vertreten.

Kathrin Hartmann Ortschefin in Neundorf

In Neundorf ist frischer Wind eingezogen. Bei der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag wurde Kathrin Hartmann (CDU) zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Die Leiterin der Grundschule „Ludwig Uhland“ ist neu im Ortschaftsrat. Der bisherige Amtsinhaber Stefan Riemann (Bürger für Neundorf) ist weiterhin Mitglied des Ortschaftsrates, hatte aber im Vorfeld angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Hartmanns Stellvertreter sind Frank Rögner und Bianca Ewald (beide SPD).

Am Mittwoch in Athensleben gab es keine Veränderung. Jürgen Kinzel (UBvS) wurde erneut zum Ortsbürgermeister gewählt. Sein Stellvertreter ist Sven Werner (Bürgervertretung Athensleben).

Hohenerxleben: Alles neu

Der Ortschaftsrat in Hohenerxleben hat ein völlig neues Gesicht. Sechs neue Lokalpolitikerinnen und -Politiker haben den Einzug geschafft. Zur Ortsbürgermeisterin wurde Stefanie Klein (Bürger für Hohenerxleben) gewählt. Sie ist die Tochter des bisherigen Ortsbürgermeisters Siegfried Klein (CDU), der nicht mehr bei der Wahl angetreten war. Stellvertreter von Stefanie Klein ist Daniel Viereckl (SPD).

In Rathmannsdorf bestätigten die Ortschaftsräte Klaus-Jörg Engel (Linke) als Ortsbürgermeister. Engel war für Klaus Magenheimer nachgerückt. Stellvertreter ist hier Benjamin Zuck (Wir für Rathmannsdorf).