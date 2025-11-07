Die 135.700 Euro teure Sanierung an der Fassade des Egelner Pferdestalls ist abgeschlossen. Die ebenfalls geplante Brauhaus-Erneuerung verschiebt sich.

Die Fassade des ehemaligen Pferdestalls auf der Wasserburg in Egeln ist im Auftrag der Stadt Egeln saniert worden und strahlt in neuem Glanz.

Egeln - Die Sanierung der Fassade des ehemaligen Pferdestalls auf der Wasserburg in Egeln ist soweit abgeschlossen, dass sie wieder hergerichtet ist. Die Außenhaut des Gebäudes wurde in einem substanzschonenden Verfahren gereinigt und lose Verfugungen sowie die Steinoberflächen ausgekratzt und abgenommen. Die Öffnungen über den Zugängen wurden mit Natursteinen, die Rissbilder sowie die massiven Steinzersetzungen mit Bindersteinen in format- und materialidentischen Natursteinen geschlossen. Abschließend erfolgte eine Kalkverfugung.