Seit 2014 gibt es in Egeln ein Theater, das mit Märchen und anderem Kinderherzen höherschlagen lässt. Die Puppenspieler arbeiten ehrenamtlich. Aus Freude.

Puppenbühne in Egeln ist beliebt wie eh und je

Die Frauen der Puppenbühne des Fördervereins der Wasserburg Egeln erfreuten am 7. Dezember des vergangenen Jahres die Kinder der Stadt Hecklingen bei einer Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke. Dort spielten Annerose Polenske, Steffi Thulke, Christiane Kunert, Gaby Klingberg und Karo Haupt (von links).

Egeln - Das zum Förderverein der Wasserburg gehörende Puppentheater in Egeln erfreut sich von Anfang an besonders bei den Kindern großer Beliebtheit. Denn sie werden bei den Vorstellungen für kurze Zeit von den Puppenspielerinnen in eine andere, zauberhafte Welt entführt. Die Spielstätte wurde im Oktober 2014 eröffnet. In diesem kleinen Keller finden einschließlich der Treppe maximal 30 Zuschauer Platz. „Wir haben einen Ort geschaffen, an dem Spaß und Freude vorherrschen, mitgemacht, mitgesungen und mitgefiebert werden darf“, sagt Gaby Klingberg. Von Anfang an ist sie dabei.