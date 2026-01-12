In Schönebeck ist ein Mann im August ausgeraubt und brutal niedergeschlagen worden. Anschließend versuchte ein Täter in Atzendorf mit der gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben.

Brutaler Raub in Schönebeck: Wer erkennt den Täter (Foto im Text)

In Schönbeck ist ein Mann ausgeraubt und niedergeschlagen worden.

Schönebeck/Atzendorf. - Dem Revier Salzlandkreis zufolge ist es bereits am 28. August 2025 zu einer Raubstraftat in der Eggersdorfer Straße in Schönebeck gekommen.

Ein 42-Jähriger soll damals gegen 19.15 Uhr von zwei unbekannten Personen verfolgt und im Vorbeifahren niedergeschlagen worden sein. Die beiden Täter wären nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jeweils mit einem Quad unterwegs gewesen und hätten Helme getragen.

Erbeutet wurden laut Polizei ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Das Opfer ließen die Täter bewusstlos zurück, heißt es. Der 42-Jährige soll sich erst später ins Klinikum und zur Polizei begeben haben.

Nach Raub in Schönbeck: Täter heben Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Am Morgen des 29. August wurde die zum Diebesgut gehörige EC-Karte des Opfers in der Sparkassenfiliale in Atzendorf, Hauptstraße 17, verwendet, um dort rechtswidrig Bargeld vom Konto des Opfers abzuheben, heißt es weiter von der Polizei.

Die Tat wäre durch die Videoüberwachung dokumentiert worden. Bisher geführte Ermittlungen hätten jedoch noch nicht zur Aufklärung der Straftat geführt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? (Foto: Polizei)

Raub in Schönebeck: Wer kann den mutmaßlichen Täter anhand der Kleidung identifizieren? (Foto: Polizei)

Nun bittet das Revier Salzlandkreis in einer Fahndungsmeldung um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer erkennt die abgebildete Person oder deren auffällige Kleidung?

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis in jeder Dienststelle sowie telefonisch unter 03471/37 90 entgegen.