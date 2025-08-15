In Hecklingen befindet sich die bedeutendste Binnenlandsalzstelle Mitteleuropas. Eine Besonderheit ist das einmalige Vorkommen der südeuropäischen Strandbremse.

An der Wanderung zum Naturschutzgebiet „Salzwiesen“ in Hecklingen nahmen nicht nur Experten, sondern zahlreiche interessierte Bürger teil.

Hecklingen - Die von der Primigenius gGmbH gemeinsam mit dem Nabu-Regionalverband Köthen angebotene geführte Wanderung zum Naturschutzgebiet „Salzwiesen“ bei Hecklingen ist auf ein sehr großes Interesse von interessierten Bürgern gestoßen. Mit dabei waren auch Mitarbeiter des Umweltministeriums in Magdeburg, die sich das Ganze mal persönlich anschauen wollten.