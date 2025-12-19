Sara Haberzettl ist vom Land als Grundschul-Chefin berufen worden. Die 35-Jährige ist mit viel Rückenwind und Elan gestartet. Nun geht's um die Schulentwicklung.

Der Verbandsdgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (r.), Fachbereichsleiter Daniel Kasten und Sachgebietsleiterin Daniela Demuth gratulierten Sara Haberzettl (2.v.r.) zu ihrer Berufung als neue Leiterin der Grundschule Westeregeln.

Westeregeln - Die Grundschule Westeregeln, in der derzeit 118 Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen aus Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln unterrichtet werden, hat eine neue Leiterin. Das Land hat Sara Haberzettl mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut und sie vor wenigen Tagen berufen. Die 35-Jährige löst Kerstin Krüger ab, die diesen Posten vor rund eineinhalb Jahren aus persönlichen Gründen abgegeben hatte. In der Übergangszeit hatte Sara Haberzettls Mutter, Andrea Haberzettl, die Schulleiterin in Löderburg ist, die Grundschule Westeregeln kommissarisch mit betreut.

Zu den Gratulanten, die der neuen Schulchefin mit einem kleinen Präsent viel Erfolg und alles Gute wünschten, gehörten auch der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), der Fachbereichsleiter Daniel Kasten und Sachgebietsleiterin Daniela Demuth. Denn die Grundschule befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Egelner Mulde.

Aufregender Start

Sara Haberzettl, die bislang als Grundschullehrerin tätig war, hatte sich für die unbesetzte Stelle in Westeregeln beworben.

Die ersten Tage in ihrem neuen Job waren schön, aufregend und neu, sagte die Pädagogin der Volksstimme.

Bereut hat sie diesen Schritt nicht.

Weiter entfalten

„Auf keinen Fall. Ich bin in meine Rosa Wolke gefallen“, berichtet Sara Haberzettl.

„Besonders wichtig ist ihr zu sagen: Ich wurde an der Grundschule Westeregeln von Anfang an außergewöhnlich herzlich empfangen. Das Kollegium hat mich nicht nur freundlich aufgenommen, sondern mir auch direkt das Gefühl vermittelt, hinter mir zu stehen. Ich spüre jeden Tag, dass sich alle wirklich darüber freuen, dass ich nun Teil des Teams bin“, fügte die Schulleiterin erfreut hinzu.

Aber auch die Kinder hätten ihr den Start unglaublich leicht gemacht.

„Ihre offene Art, ihre Freude und die vielen Umarmungen, wenn wir uns sehen, bedeuten mir sehr viel. Ebenso haben mich zahlreiche Eltern privat beglückwünscht und mir ihre Unterstützung ausgesprochen, seit ich die Stelle angenommen habe. Diese Wertschätzung von allen Seiten berührt mich sehr“, sagte Sara Haberzettl.

Enormes Potenzial

Die Grundschule Westeregeln verfügt nach ihrer Einschätzung über enormes Potenzial, das sie gern weiter entfalten möchte.

„Mir liegt viel daran“, so die Schulleiterin, „die Schulentwicklung aktiv voranzubringen und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, aber auch der gesamten Schulgemeinschaft weiter zu stärken. Einige Ideen habe ich bereits, doch vieles davon befindet sich noch in der Entwicklung.“

Damit spielte sie auf Zukunftsprojekte an, die sie Schritt für Schritt realisieren möchte.

Sara Haberzettl: „Für meine neue Aufgabe habe ich mich umfassend vorbereitet. Ich habe verschiedene Seminare besucht, mich intensiv mit Fragen der Führung und Personalentwicklung auseinandergesetzt und auch die für diese Position notwendige zusätzliche Prüfung erfolgreich abgelegt. All das hat mich bestärkt und gut gerüstet für meine Rolle gemacht.“

Heute könne sie sagen: „Ich fühle mich an der Grundschule Westeregeln bereits angekommen. Die Unterstützung, die ich von Lehrkräften, Eltern und Kindern erfahre, ist großartig. Und sie bestärkt mich darin, mit voller Energie und Zuversicht in die gemeinsame Zukunft dieser Schule zu starten.“