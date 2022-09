Schließung des Bads im Salzland-Center in Staßfurt?

Betreiber muss wegen zu hoher Energiekosten die Reißleine ziehen und das Bad in Staßfurt schließen. Das bestätigt Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU).

Das Bad im Salzland Center in Staßfurt soll geschlossen werden.

Staßfurt - Erst vor drei Wochen war bekannt geworden, dass das Bernstein-Salzlandcenter GmbH als Eigentümer des Salzland-Centers in Staßfurt eine Erweiterung plant. 40 neue Doppelzimmer sind angedacht. Hotel und Restaurant sollen vergrößert werden. Der Betreiber will dazu die Pläne bei der Stadt nachbessern. Das zeigt: Der Eigentümer steht zum Standort in Staßfurt, aber wohl nicht (mehr) zu allen Teilbereichen.