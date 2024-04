Die US-Firma Avnet zwischen Stadionname in Magdeburg und Personalsuche in Bernburg, ein Ascherslebener OB und seine Löderburger Wurzeln, der Straßenlärm von Calbe und die nachlassende Hoffnung, das was passiert: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Donnerstag, 11. April 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

7.08 Uhr: Am kommenden Samstagabend, 13. April, lädt die Kirchengemeinde Leopoldshall um 18 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst mit den Chimes ein. Chimes sind Klangstäbe, die durch Schwingen zum Erklingen gebracht werden und einen glockenähnlichen Ton erzeugen.

Mit vollen Klängen sollen sie den Kirchenraum erfüllen. Die Besucher könnten sich auf einen ganz besonderen Wochenausklang einlassen, verspricht die Kirchengemeinde.

Naturkräuter und ihre Wirkung

6.42 Uhr: Mit ihren Online-Sprechstunden will die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft Krebsbetroffene und deren Angehörige in ihrer Kompetenz stärken und ihrem Bedürfnis nach Information, Beratung und Unterstützung Rechnung tragen. Heute geht es in der Zeit von 15 bis 16 Uhr um Naturkräuter und ihre Wirkung.

Denn um die Lebensqualität zu verbessern, gebe es laut Ankündigung einige geeignete Strategien unter Verwendung von Pflanzensäften, zerstoßenen und geriebenen Kräutern und Salben. Teilnehmer erfahren von der Phytologin Cornelia Deimer, wie Kräuter angewendet werden sollten und wann Vorsicht geboten ist.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0345/47 88 110 oder per Mail an info@sakg.de.

Auch bei Fußball und Handball: Avnet sucht Mitarbeiter

6.13 Uhr: Werbung beim Handball und Fußball, vielleicht sogar bald sogar der Name des Stadions vom FCM: Das US-Unternehmen Avnet ist emsig auf der Suche nach Mitarbeitern für seine neue Adresse in Bernburg.

Die Bauarbeiten am neuen Avnet-Standort nahe des Bernburger Autobahndreiecks liegen nach Einschätzung des Unternehmens im Zeitplan. (Foto: Steffen Hergesell)

Wie die Personalsuche läuft, ob für die Belegschaft überhaupt genug Wohnraum da ist und wann es am Kreuz Bernburg losgehen kann, lesen Sie hier.

Aus Löderburger ins OB-Amt nach Aschersleben

6.04 Uhr: Steffen Amme (46) ist in Löderburg aufgewachsen, seit 2022 Oberbürgermeister in Aschersleben.

Der in Löderburg aufgewachsene Aschersleber Oberbürgermeister Steffen Amme „auf dem Sprung" in seinem Büro im Rathaus der Eine-Stadt. (Foto: Falk Rockmann)

Wie der dreifache Familienvater dazu kam und was ihn täglich antreibt, erzählt er hier.

Calbe und der Straßenlärm

5.51 Uhr: Die Stadt Calbe stellt den Entwurf des Lärmaktionsplanes vor. Doch das Interesse an der Arbeit ist selbst bei den betroffenen Anwohnern inzwischen gering – es gibt große Zweifel am Sinn und Nutzen des Planes und an den Daten.

Bernd Neubauer vor einer Karte von Calbe. Hier hat er farbig eingezeichnet, wo eine Ortsumgehung verlaufen könnte. (Foto: Thomas Höfs)

Trotzdem diskutiert Calbe über Lärm. Über eine Ortsumgehung, über ein Tempolimit und über veraltete Daten.