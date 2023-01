Stadt Hecklingen will vorerst nicht mehr weiter klagen

Die Stadt Hecklingen ist so arm, dass sie sich bis jetzt nicht leisten konnte, die defekte Brücke auf dem Europaradweg R 1 in Gänsefurth zu erneuern. Nun gab die Kommunalaufsicht dafür grünes Licht für dieses Vorhaben.

Hecklingen - Für die Klagen der Stadt Hecklingen gegen die Bescheide, mit denen der Salzlandkreis von der Kommune jährlich die Umlagen abfordert, die er zur Finanzierung seiner Aufgaben benötigt, sind bislang Kosten in Höhe von rund 552 000 Euro aufgelaufen. Diese Zahl nannte Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates im Rathaus. Von der Rechtsschutzversicherung liege eine Deckungszusage nur für rund 100 000 Euro vor, weil die Rechtsstreitigkeiten gleich gelagert seien. „Das heißt, wir haben 452 000 Euro aus eigener Tasche zu zahlen“, so Mahrholdt.