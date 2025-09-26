weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ausflugstipps für die Familie: Staßfurt erleben mit Königinnen, Schlemmen, Shoppen, Lokfest

Staßfurt erwartet Tausende Besucher zu acht Anlässen vom Tag der Regionen bis Lokfest. Dazu 43 Königinnen. Infos zu Verkehr, Parkplätzen, WC, Sanitäter, Sicherheit.

Von Falk Rockmann 26.09.2025, 18:02
Ein Tag der Regionen ohne Kuchen-Attraktion – unvorstellbar für Staßfurt. Die Salzfee ist 2025 eine andere - hier war es 2012 mit Stefanie Otto die zweite - und auch der „längste Pflaumenkuchen“ kommt am Sonntag nicht von Bechsteins, sondern von der Bäckerei Winkel. Zehn Meter lang soll er aber sein.
Archivfoto: Falk Rockmann

Staßfurt. - Staßfurt steht ein tolles Wochenende bevor. Die Salzstadt erwartet Tausende Besucher. Acht verschiedene Veranstaltungen geben Anlass dafür: Tag der Regionen mit 1. Königinnentreffen Sachsen-Anhalts, Genussfest Culinario, Lokfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde, Tag der älteren Generation, Tage der offenen Türen in der Bibliothek und im Stadt- und Bergbaumuseum, Heimatshoppen (wir berichteten).