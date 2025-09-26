Ausflugstipps für die Familie Staßfurt erleben mit Königinnen, Schlemmen, Shoppen, Lokfest
Staßfurt erwartet Tausende Besucher zu acht Anlässen vom Tag der Regionen bis Lokfest. Dazu 43 Königinnen. Infos zu Verkehr, Parkplätzen, WC, Sanitäter, Sicherheit.
26.09.2025, 18:02
Staßfurt. - Staßfurt steht ein tolles Wochenende bevor. Die Salzstadt erwartet Tausende Besucher. Acht verschiedene Veranstaltungen geben Anlass dafür: Tag der Regionen mit 1. Königinnentreffen Sachsen-Anhalts, Genussfest Culinario, Lokfest der Staßfurter Eisenbahnfreunde, Tag der älteren Generation, Tage der offenen Türen in der Bibliothek und im Stadt- und Bergbaumuseum, Heimatshoppen (wir berichteten).