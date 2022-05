Urteil: Warum Hecklingen eine 250.000 Euro teure Mauer bauen muss

Die Stadt Hecklingen muss noch in diesem Jahr im Ortsteil Schneidlingen eine Mauer errichten. Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat sie verpflichtet.

In dieser Straße in Schneidlingen muss die Stadt Hecklingen eine neue Stützmauer bauen. Die Arbeiten sind sehr kostenintensiv.

Hecklingen/Schneidlingen - Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 11. Juni 2019 wirft alle Haushaltsplanungen der Stadt für dieses Jahr über den Haufen. Denn die Richter verurteilten die Kommune, entlang der Gemeindestraße Graue in Schneidlingen die Stützwand instand zu setzen. Damit gaben sie dem Besitzer des angrenzenden Grundstücks recht, der sich bereits 2011 an die Stadtverwaltung gewandt hatte. Was war passiert?