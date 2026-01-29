Der langjährige Mitarbeiter des Bürgerservice der Verbandsgemeinde und Standesbeamte hatte seinen letzten Arbeitstag im Egelner Rathaus. Fürs Museum macht er weiter.

Der Standesbeamte der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Uwe Lachmuth (Zweiter von links), wurde gestern von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (links), Fachbereichsleiter Sascha Josuns und Anita Nitschke, Leiterin des Bürgerservice, in den Ruhestand verabschiedet.

Egeln - Der langjährige Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Egelner Mulde – Uwe Lachmuth – ist am Mittwoch von seinen Kollegen im Rathaus und im Bürgerservice offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. „Das ist ein ganz, ganz besonderer Tag heute“, sagte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr, der von einem Abschied auf Raten sprach. Denn Uwe Lachmuth hat sich bereit erklärt, auf 20-Stunden-Basis weiter für das Museum der Stadt Egeln auf der Wasserburg tätig zu bleiben. „Das geht nahtlos über, weil am kommenden Sonntag ja schon die erste Führung stattfindet“, sagte der Verwaltungschef.