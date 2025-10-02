Verband investiert über drei Millionen

weather wolkig
Der WAZV „Bode-Wipper“ will in den Ortsteilen Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen das Trinkwassernetz erneuern. Das kündigte der Verbandsgeschäftsführer Andreas Beyer in einer Stadtratssitzung an.

Von René Kiel 02.10.2025, 15:01
Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" Staßfurt hat Pläne für neue Trinkwasserleitungen vorgestellt.
Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" Staßfurt hat Pläne für neue Trinkwasserleitungen vorgestellt. Foto: René Kiel

Hecklingen. - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt will in diesem beziehungsweise im kommenden Jahr insgesamt zirka 3,1 Millionen Euro in die Erneuerung des Trinkwassernetzes in der Stadt Hecklingen investieren. Das kündigte der WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ an.