Verband investiert über drei Millionen

Hecklingen. - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt will in diesem beziehungsweise im kommenden Jahr insgesamt zirka 3,1 Millionen Euro in die Erneuerung des Trinkwassernetzes in der Stadt Hecklingen investieren. Das kündigte der WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ an.