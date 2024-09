Bis zu elf Meter wird sich der Damm für die neue Autobahn 14 in die Landschaft bei Stendal erheben.

Stendal/Osterburg - Die Sonne scheint, die Altmark-Autobahn wächst. Ende 2025 soll das sechs Kilometer lange Stück von Lüderitz bis zur Anschlussstelle (AS) Stendal-Süd an der B188 planmäßig fertig sein. Weiter Richtung Norden wird ebenfalls kräftig gebaut. Dennoch soll es noch rund vier Jahre dauern, bis auch die Strecke bis Osterburg befahrbar sein wird. Eine frühere Freigabe des sechs Kilometer langen Stücks bis Uenglingen (AS Stendal-Mitte) ist jedoch keine Option.