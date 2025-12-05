Die Tanzschule Schier-Rösel aus Stendal hat mit 93 Paaren am Weltrekordversuch teilgenommen. Nun wurde das Ergebnis bekanntgegeben.

Bachata-Weltrekord in Stendal: So ist der Versuch ausgegangen

93 Paare tanzen in der Tanzschule Schier-Rösel am 8. November 2025 gleichzeitig den Bachata, um einen Weltrekord aufzustellen.

Stendal - 93 Paare der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal wollten sich diese Chance nicht entgehen lassen. Am 8. November 2025 nahmen sie am Weltrekordversuch im Bachata-Tanzen teil. Nun hat das Warten ein Ende. Das Deutsche Rekord-Institut hat das Ergebnis bekanntgegeben.