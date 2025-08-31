LIVE:
Reihe Post4Jazz Bastis Bühne: Verstorbenen Stendaler mit Open-Air-Konzert gewürdigt
Auf dem Denkmal „Bastis Bühne“ fand in der Musik- und Kunstschule in Stendal ein phänomenales Jazz-Konzert statt.
Aktualisiert: 31.08.2025, 11:54
Stendal. - Es ist das erste Konzert, das auf „Bastis Bühne“ gespielt wurde – dem Denkmal des vor zwei Jahren verstorbenen Musikpädagogen Sebastian Socha. Dass ausgerechnet diese Musiker den ersten Auftritt erhalten, hätte wohl nicht besser zum Lebenslauf des Stendalers passen können.