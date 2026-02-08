Mehr als 30 Jahre lang spendete er Trost, hörte zu und inspirierte Menschen: Zum Abschied blicken Weggefährten auf das Wirken von Pfarrer Ulrich Paulsen zurück.

Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Adelberdt-Diakonissen-Mutterhaus, Jens Burckhardt (rechts), bedankte sich bei Pfarrer Ulrich Paulsen für seinen jahrzehntelangen Einsatz.

Stendal - „Wir werden ihn vermissen, Pastor Paulsen“, singt ein Chor aus hauptamtlichen Mitarbeitern des Stendaler Hospizes. Denn ihr „Chef“ Ulrich Paulsen, der Vorstand der Stiftung Adelberdt-Diakonissen-Mutterhaus, ist am Sonntag mit einem Gottesdienst in Stendal in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Spuren, die der 66-jährige Stendaler in der Stadt und den Herzen der Menschen hinterlässt, werden bleiben.