Ein Familienberater aus Dresden in Sachsen ist dem Herzen nach Stendal in die Altmark gefolgt. Was er mitbringt sind Begeisterung, Kompetenz und viel Herzblut.

Stendal - Zopf, Ohrringe, der blaue Hoody und die hellen Turnschuh – ein Typ eben, der von sich selbst sagt, ein cooler Familienmensch zu sein. Obendrein ist Sebastian Bergande einer, der sein Interesse an Lebenswegen von Menschen in besonderen Lebenslagen und sein Gespür für Konfliktlösungen in Fachwissen umgewandelt hat. Und der Liebe wegen nun in Stendal tätig ist.