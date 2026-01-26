Touristenansturm, politische Spannungen, Wirtschaftssorgen – Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha blickt auf ein entscheidendes Jahr. Im Interview spricht er offen über Geld, Wachstum, Verkehr und die Folgen der Brandmauer‑Debatte. Warum er dennoch optimistisch bleibt.

Staus und Parkplatzmangel in Wernigerode: Wie lassen sich diese Probleme entschärfen, Herr OB?

Tobias Kascha ist seit August 2022 Oberbürgermeister von Wernigerode.

Wernigerode. - Wernigerode startet mit großen Erwartungen ins Jahr 2026. Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) erklärt im Interview mit den Reportern Ivonne Sielaff und Holger Manigk, welche Entscheidungen jetzt für die Harz-Stadt wichtig werden.