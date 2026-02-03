Lebensmittel retten klingt einfach, ist aber an klare Auflagen gebunden. Wie Foodsharing im Landkreis Stendal funktioniert und welche Regeln Helfer einhalten müssen.

Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2020 besteht ein Drittel der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Deutschland aus Obst und Gemüse. Auch im Landkreis Stendal werden diese Produkte am häufigsten vor der Tonne bewahrt und beispielsweise beim offenen Mittagstisch in der Kunstplatte in Stendal verteilt.

Stendal. - Ein Netz mit einer verschimmelten Zitrone: für Supermärkte ein Fall für die Tonne. Für die Mitglieder von „Foodsharing“ eine schlechte Zitrone, die aussortiert wird, um die restlichen zu verteilen. Auf diese Weise retten Engagierte aus dem Landkreis Stendal über die Online-Plattform „Foodsharing“ seit September 2024 Lebensmittel, die sonst bei Bäckern, Tankstellen und Supermärkten im Müll landen würden.