Gegen Lebensmittelverschwendung Foodsharing in Stendal: Sie retten tonnenweise Essen
Lebensmittel retten klingt einfach, ist aber an klare Auflagen gebunden. Wie Foodsharing im Landkreis Stendal funktioniert und welche Regeln Helfer einhalten müssen.
03.02.2026, 18:00
Stendal. - Ein Netz mit einer verschimmelten Zitrone: für Supermärkte ein Fall für die Tonne. Für die Mitglieder von „Foodsharing“ eine schlechte Zitrone, die aussortiert wird, um die restlichen zu verteilen. Auf diese Weise retten Engagierte aus dem Landkreis Stendal über die Online-Plattform „Foodsharing“ seit September 2024 Lebensmittel, die sonst bei Bäckern, Tankstellen und Supermärkten im Müll landen würden.