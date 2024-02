Hakenkreuze an Moschee in Stendal geschmiert - Islamische Gemeinde ist wütend und enttäuscht

Saleh Bin Salman vor der Moschee in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal. Das Gebäude wurde mit Hakenkreuzen beschmiert. Der Neurochirurg ist enttäuscht, dass der öffentliche Aufschrei gefehlt hat.

Stendal - „Die erste Reaktion von uns war Schock und Verzweiflung“, sagt Saleh Bin Salman. Die Moschee in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal wurde mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „AfD“ beschmiert. „Seit 2016 sind wir hier in der Moschee und haben so etwas noch nicht erlebt“, sagt das Vorstandsmitglied der Islamischen Gemeinde.