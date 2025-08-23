Odyssee des Irrsinns Havelberg - Wittenberge: 90-Jährige praktisch zum Schwarzfahren gezwungen
Eine Rentnerin aus Havelberg will nur von ihrer Heimatstadt ins 40 Kilometer entfernte Wittenberge in Brandenburg fahren. Das stellt sie vor unüberwindbare Hindernisse.
23.08.2025, 10:00
Havelberg/Wittenberge - Die Havelbergerin Hannelore Weber wollte dieser Tage mit dem Schienenersatzbus von ihrer Heimatstadt nach Wittenberge fahren. Über Pleiten, Pech und Pannen berichten viele Reisende. Diese Geschichte ist noch absurder.