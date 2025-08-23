weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Odyssee des Irrsinns: Havelberg - Wittenberge: 90-Jährige praktisch zum Schwarzfahren gezwungen

Odyssee des Irrsinns Havelberg - Wittenberge: 90-Jährige praktisch zum Schwarzfahren gezwungen

Eine Rentnerin aus Havelberg will nur von ihrer Heimatstadt ins 40 Kilometer entfernte Wittenberge in Brandenburg fahren. Das stellt sie vor unüberwindbare Hindernisse.

Von Wolfgang Masur und Andreas König 23.08.2025, 10:00
Seniorin Hannelore Weber aus Havelberg erlebte im Schienenersatzverkehr eine wahre Odyssee.
Seniorin Hannelore Weber aus Havelberg erlebte im Schienenersatzverkehr eine wahre Odyssee. Foto: Wolfgang Masur

Havelberg/Wittenberge - Die Havelbergerin Hannelore Weber wollte dieser Tage mit dem Schienenersatzbus von ihrer Heimatstadt nach Wittenberge fahren. Über Pleiten, Pech und Pannen berichten viele Reisende. Diese Geschichte ist noch absurder.