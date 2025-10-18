Mit der Digi-Lounge hilft das Jobcenter in Stendal seinen Kunden dabei, schnell und einfach Anträge im Internet zu stellen. Angebot ab 2026 auch für Osterburg geplant.

Susi Michel, Pressesprecherin des Jobcenters Stendal, und Digi-Scout Jacob Pletke stellen die Vorzüge der Digi-Lounge vor.

Stendal. - Wer beim Arbeitsamt in Stendal ein paar Dokumente einreichen möchte, aber keine Lust auf Wartezeiten hat, kann das alles auch online erledigen. Doch was, wenn das eigene technische Wissen oder die Internetverbindung an seine Grenzen stößt? Dafür hat das Jobcenter eine Lösung: die Digi-Lounge.