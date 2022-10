Kaffee aus Stendal: Eine-Welt-Laden bietet besondere Kreation an

Der Eine-Welt-Laden in Stendal unterstützt den Afrikakreis mit einer besonderen „Kaffeekult“-Röstkreation. Angeboten wird sie zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt.

Hagen Wolf (von links), Antje Lawson, Heidrun und Detlef Frobel testen den neuen Marienkaffee im „Kaffeekult" in Stendal.

Stendal - Mit einer neuen Kaffeekreation will der Eine-Welt-Laden in Stendal für sich werben und damit Gutes tun. Mit welchem Geschmack der Marienkaffee punkten möchte und wie man am besten Kaffee testet, erklärt der Fachmann.