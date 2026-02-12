Wie förderlich ist es für Kinder, wenn deutlich mehr Erzieherinnen in einer Kita arbeiten, als gesetzlich vorgegeben? Das soll in Stendal Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal herausgefunden werden.

Die Stadt Stendal soll mit der Hochschule Magdeburg-Stendal für ein Modellprojekt in einer städtischen Kita kooperieren.

Stendal. - Das von der Stadtratsfraktion „Gestaltungsbündnis“ geforderte Modellprojekt mit der Hochschule Magdeburg-Stendal hat seine erste Hürde genommen. Unter wissenschaftlicher Begleitung soll in einer Stendaler Kita untersucht werden, welche Auswirkungen es auf die frühkindliche Bildung hat, wenn deutlich mehr Erzieher als gesetzlich vorgegeben in einer Kindertagesstätte arbeiten.

„Es dürfen der Stadt Stendal keine kosten entstehen“, sagte Christian Röhl (Freie Stadträte) in der Stadtratssitzung am Montag, 9. Februar. Dem Änderungsantrag wurde zugestimmt.

Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) wird nun also beauftragt, für das Modellprojekt mit der Hochschule in Stendal Verhandlungen aufzunehmen. Bis auf die AfD-Fraktion hatte die Mehrheit der Stadträte dem Vorhaben zugestimmt. Die Fraktion „Gestaltungsbündnis“ setzt sich aus Stadträten der Linken, Bündnis 90/Die Grünen und Bürgern für Stendal zusammen.