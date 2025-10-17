Verein Rettungshunde Altmark bilden Helden auf vier Pfoten aus. Zu offiziellen Einsätzen dürfen sie nicht gerufen werden. Warum das Training dennoch wichtig für Mensch und Tier ist.

Leben retten ist ihr Hobby: Verein bildet Hunde in Stendal und Umgebung zu Helden aus

Darleen Pöhls vom Verein Rettungsunde Altmark und ihr Welsh Corgi Pembroke Munchkin sind bereit für das Training.

Stendal - Da sitzt er nun, der Volksstimme-Reporter. In irgendeinem Gebüsch im Nirgendwo. Es ist kalt und nass. Die Gedanken kreisen: „Worauf habe ich mich jetzt schon wieder eingelassen.“ Plötzlich ertönt in der Ferne das Klingeln eines Glöckchens. Zuerst ganz leise, dann wird es immer lauter. Wie ein schwarz-weißer Blitz fegt schließlich Cooper um einen Hügel. Erleichterung. Die Rettung ist da.