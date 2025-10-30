weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Folgen der Vogelgrippe: Leere Tische und leere Töpfe in Stendal: Weihnachtsgans in Gefahr?

Die Ausbreitung der Geflügelpest hat im Landkreis Stendal spürbare Folgen: Die Tische am Imbiss „Seeblick“ sind leergefegt. Gibt es noch Eier auf dem Wochenmarkt und wie steht es im Bauernmarkt um die Weihnachtsgans?

Von Nadine Wustmann 30.10.2025, 09:57
Wochenmarkt Stendal: Die Hühner haben Stallpflicht, frische Eier gibt es bei Ingolf Schröder weitherin.
Stendal - Die Geschäftswelt in Stendal stellt sich auf die Ausbreitung der Vogelgrippe im Landkreis ein. Jetzt spüren nicht mehr nur Tiere und Landwirte die Konsequenzen. Wie läuft das Imbiss-Geschäft am geschlossenen Tiergarten? Und kann im Bauernmarkt in der Bruchstraße noch eine Weihnachtsgans bestellt werden?