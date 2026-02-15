Zwei Junge Brüder aus Stendal müssen sich wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung vor dem Landgericht Stendal verantworten. Welche Rolle mafiöse Strukturen bei dem Prozess spielen.

Der Prozess gegen zwei junge Brüder aus Stendal hat am Landgericht Stendal begonnen.

Stendal. - Zwei Brüder, heute 18 und 20 Jahre alt, stehen in Stendal erneut vor Gericht. Die beiden hatten ebenso wie die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt gegen eine Verurteilung des Amtsgerichts Stendal wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung.