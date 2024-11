Die nächsten beiden Folgen des ZDF-Herzkinos „Mit Herz und Holly“ werden im Fernsehen gezeigt. Vorab wurde der dritte Teil im Kino in Stendal gezeigt. Ein Zuschauer aus Tangermünde verbindet damit eine ganz persönliche Geschichte.

Neue Folge von ZDF-Serie „Mit Herz und Holly“ feiert in Stendal Premiere

Die Schauspielerinnen Inka Friedrich (rechts) und Karoline Teska beim Fimdreh in Tangermünde.

Stendal/Tangermünde - Der Saal 1 im Uppstall-Kino in Stendal ist rappelvoll. Alle Plätze sind belegt. Gebannt warten die Zuschauer darauf, dass die Lichter ausgehen. Dann ist es so weit. Ein Raunen geht durch die Menge, als ein Panoramablick von Tangermünde gezeigt wird. Die Kaiserstadt an der Elbe auf großer Kinoleinwand zu erleben, die Premiere der dritten Folge der ZDF-Produktion „Mit Herz und Holly“, machte es möglich.