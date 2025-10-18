Bürgermeister ist erbost Neuer Fahrplan stellt „Zukunftsbahnhof Wittenberge“ aufs Abstellgleis
Wittenberge sollte nach der Sanierung der Strecke Berlin-Hamburg zum bedeutenden Knotenpunkt auch für die Altmark werden. Nun streicht die Bahn Zughalte. Der Bürgermeister ist stinksauer.
18.10.2025, 07:00
Wittenberge - Alles sollte besser werden: Deutschlandtakt, viele Umsteigemöglichkeiten, ein moderner Zukunftsbahnhof. Doch ein Blick in den neuen Bahnfahrplan nach der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin belehrt die Verantwortlichen in Wittenberge eines Schlechteren: Die Bahn streicht Verbindungen, darunter einige für Berufspendler sehr wichtige.