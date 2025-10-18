weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürgermeister ist erbost: Neuer Fahrplan stellt „Zukunftsbahnhof Wittenberge“ aufs Abstellgleis

Bürgermeister ist erbost Neuer Fahrplan stellt „Zukunftsbahnhof Wittenberge" aufs Abstellgleis

Wittenberge sollte nach der Sanierung der Strecke Berlin-Hamburg zum bedeutenden Knotenpunkt auch für die Altmark werden. Nun streicht die Bahn Zughalte. Der Bürgermeister ist stinksauer.

Von Andreas König 18.10.2025, 07:00
Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge, kritisiert die Bahn. Statt besserer Verbindungen wurden Zughalte gestrichen.
Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge, kritisiert die Bahn. Statt besserer Verbindungen wurden Zughalte gestrichen. Foto: Andreas König

Wittenberge - Alles sollte besser werden: Deutschlandtakt, viele Umsteigemöglichkeiten, ein moderner Zukunftsbahnhof. Doch ein Blick in den neuen Bahnfahrplan nach der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin belehrt die Verantwortlichen in Wittenberge eines Schlechteren: Die Bahn streicht Verbindungen, darunter einige für Berufspendler sehr wichtige.