Wittenberge sollte nach der Sanierung der Strecke Berlin-Hamburg zum bedeutenden Knotenpunkt auch für die Altmark werden. Nun streicht die Bahn Zughalte. Der Bürgermeister ist stinksauer.

Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge, kritisiert die Bahn. Statt besserer Verbindungen wurden Zughalte gestrichen.

Wittenberge - Alles sollte besser werden: Deutschlandtakt, viele Umsteigemöglichkeiten, ein moderner Zukunftsbahnhof. Doch ein Blick in den neuen Bahnfahrplan nach der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin belehrt die Verantwortlichen in Wittenberge eines Schlechteren: Die Bahn streicht Verbindungen, darunter einige für Berufspendler sehr wichtige.