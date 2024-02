Am Landgericht Stendal beginnt am 7. Februar ein Strafprozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs.

Stendal - Schwerer sexueller Missbrauch an einem 13-jährigen Mädchen: So lautet die Anklage gegen einen 26-jährigen Mann aus Osterburg. Am Mittwoch, 7. Februar, ist der Prozessauftakt am Landgericht Stendal.

Der vermeintliche Täter soll das 2009 geborene Mädchen am 6. September 2022 zum Sex gezwungen haben. Er habe sie aufgefordert, sich zu entkleiden, und dann missbraucht. Mehr Details zur Tat darf Michael Steenbuck, Richter und Pressesprecher am Landgericht Stendal, gegenüber der Volksstimme aus rechtlichen Gründen nicht preisgeben, weil die Anklage noch nicht verlesen wurde. Das geschieht heute um 9 Uhr in Saal 121. Da der Strafprozess vor der Jugendschutzkammer stattfindet und das Opfer minderjährig ist, wird die Verhandlung voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

So viel kann aber schon gesagt werden: Sollte sich der Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs bestätigen, muss der 26-Jährige mindestens mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren rechnen. Zwei Jahre ist die Obergrenze, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Geht das Urteil also über die Mindeststrafe hinaus, muss der Osterburger ins Gefängnis.

Selbst, wenn die 13-Jährige Sex gewollt hätte, würde es sich um eine Straftat handeln, so Michael Steenbuck. Rechtlich gesehen, dürfen junge Menschen erst ab 14 Jahren Sex haben. Der Richter erinnert sich an ein Beispiel: „Es war ein junges Pärchen.“ Ein 21-Jähriger und eine 13-Jährige haben sich verliebt. „Da gab es fünfeinhalb Jahre Gefängnis“, sagt Steenbuck. Der Mann hatte mehrfach mit dem Mädchen geschlafen, also mehrere Straftaten begangen.

Das Gericht kann laut Strafgesetzbuch (Paragraf 176) nur dann von einer Strafe absehen, „wenn zwischen Täter und Kind die sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgt und der Unterschied sowohl im Alter als auch im Entwicklungsstand oder Reifegrad gering ist“. Diese Frage dürfte sich bei dem angeklagten Osterburger nicht stellen.