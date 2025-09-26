Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehn. Donald Lyko ist begeistert von der Bildsprache.

Stendal - Jetzt habe ich auch in die Sonne geschaut. Gehört hatte ich ja schon einiges über den Film, aber ein eigenes Bild ist mir immer noch am liebsten. Bei einem Filmbild bleibt es zum Glück nicht, davon gibt es unzählige. Zweieinhalb Stunden sind schließlich lang.