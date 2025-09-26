Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehn. Warum Andrea Schröder noch unsicher ist, ob sie ihn sehen möchte.

Stendal - Gemeinsam mit Kollegen in die Sonne schauen? Das klang verlockend. Hatte ich doch schon einiges gelesen und gehört über den Oscar-verdächtigen Film und mir vorgenommen, ihn zu gucken. Zumal Dreharbeiten dafür in Vehlgast stattgefunden haben und eine Familie aus Havelberg, von der Enkelin bis zum Opa als Statisten mit dabei waren. Darüber wollten wir in der Zeitung gern berichten. Doch nachdem die Familie das Ergebnis gesehen hatte, möchte sie keine Geschichte mehr darüber.