Rüdiger Laleike mit Ausstellung in Kunst- und Musikschule in Stendal geehrt

Rüdiger Laleike im Gespräch auf der Eröffnung seiner Ausstellung in der Musik- und Kunstschule in Stendal.

Stendal - Die Musik- und Kunstschule in Stendal feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Dieser Anlass wird genutzt, um auf die vergangenen Jahre zurückzublicken. Mit einer Ausstellungsreihe ehrt sie das Schaffen ihrer ehemaligen Lehrer.