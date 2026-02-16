Wie 400 Tiere und ein eingespieltes Pflegerteam den langen Winter im Stendaler Tiergarten meistern: Wärmequellen und Kalorien-Nachschlag helfen gegen die Kälte.

So meistern Tiere und Pflegerteam des Tiergartens in Stendal den langen Winter

Stendal - Statistiker sagen, mit diesen klirrenden Minusgraden war es der kälteste Januar seit 2017. Während sich einige Menschen zu den Frostbeulen zählen, erfreuen sich andere daran, dass es endlich wieder einen Winter mit Schnee gibt. So war auch der Tiergarten Stendal zeitweise mit einer dicken Schicht wie aus Puderzucker überzogen. Die eiskalten Tage zeigen, wie wichtig es ist, was hinter den Kulissen passiert: ständige Absprachen, eingespielte Routinen und Fürsorge bis ins Detail.